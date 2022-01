“Ancora ricoverato” Silvio Berlusconi costretto in ospedale Resa nota la diagnosi | prime indiscrezioni

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)al San Raffaele. Dopo la rinuncia alla candidatura al Quirinale, il leader di Forza Italia sta vivendo giorni complessi. Fonti del Corriere della sera riferiscono che il Cavaliere si trova nel nosocomio milanese da domenica 23 gennaio per alcuni controlli medici di rito, necessari dopo le complicazioni del Covid e la gastroenterite dello scorso maggio. Il professor Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele, ha spiegato i motivi del ricovero.“si trova da questa mattina all’San Raffaele e si sta sottoponendo ai controlli clinici periodici, programmati da tempo e inseriti in un protocollo standard – recita una-. Proprio per la contemporaneità tra la scadenza dei controlli e il delicato momento ...