Anastasia Kuzmina preoccupata per la sua famiglia | grave situazione tra Russia e Ucraina

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sono giorni complicati per la la diplomazia mondiale, dal momento che si sono create nuove tensioni traed. Il primo ministro ucraino Volodymyr Zelens’kyj ha tentato di entrare nella NATO, provocando lo scontento di Vladimir Putin, Presidente della, e oggi le possibilità di un’invasione sono piuttosto concrete. Tra le celebrità che si sono dette più preoccupate c’è anche, nata e cresciuta a Kiev, che in queste ore ha approfittato dei social per parlare ai fan ed esprimere tutti i suoi timori sulla, dal momento che parte della suasi trova ancora nel paese.lancia un appello: “Sto facendo il possibile per portarli qua” In queste ore, in cui le ...

Today.it

La ballerina preoccupata per i suoi parenti che vivono ancora a Kiev L'articolo, Russia - Ucraina: paura per la famiglia della ballerina proviene da Gossip e Tv . Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...Federico Lauri Fashion Style e, Ballando con le stelle/ Finale meritata ma la vittoria... Il parrucchiere dei vip è orgoglioso della sua scalata verso il successo: 'Chiunque è ...La ballerina di "Ballando con le stelle" in apprensione per la famiglia a Kiev nei giorni del conflitto con la Russia ...Giorni difficili per Anastasia Kuzmina. La popolare ballerina di Ballando con le Stelle sta seguendo con una certa apprensione quello che sta accadendo in Ucraina. Tra la Russia e il governo di Kiev è ...