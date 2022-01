Ana Carrasco | dalla Superbike alla Moto3

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il motomondiale 2022 sarà un momento molto importante per la carriera di Ana. La campionessa Supersport 300 del 2018, passerà infatticategoria della, nella quale spera di poter affermare il proprio talento e portare in pista sfide emozionanti. Ferrari livrea: i primi indizi sulla monoposto Anain: che stagione si prospetta? Sicuramente Ana, ex campionessa nel 2018 nella categoria Supersport 300, ha grandi obiettivi per questo 2022. La pilota spagnola infatti, abbandonerà laper affrontare una nuova avventura che porta il nome diè carica e non sta più nella pelle al pensiero di scendere ...

Ultime Notizie dalla rete : Ana Carrasco

Chiude la classifica provvisoria infine, in pista con la Kawasaki ZX - 6R del team Orelac ma ormai promessa sposa del mondiale Moto3. I tempi SBK, ancora titoli per Rea, premiato in ...Ecco perché non vediamo il nome difigurare nella entry list della Supersport300 - inclusa in questo articolo - la spagnola non prenderà parte alla categoria leggera delle derivate di serie, perché inserita in un altro ...SBK: La spagnola è pronta al ritorno nel Motomondiale, ma prima c'è un test con la Kawasaki, che le ha dato l’opportunità di provare la ZX-6R sul tracciato andaluso ...L'iridata 2018 della Supersport300 lascia le derivate di serie e ritrova la prototipale KTM, lasciata libera dal preannunciato David Salvador ...