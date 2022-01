Amici 21, salta la registrazione della puntata: pericolo Covid. Tutto a rischio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La registrazione di oggi, mercoledì 26 gennaio, per la puntata di Amici 21 è saltata e Tutto potrebbe ora essere a rischio. I rumors parlano di pericolo Covid Oggi, mercoledì 26 gennaio, non verrà registrata la nuova puntata di Amici 21. Dunque, nessuna anticipazione è giunta in quanto la produzione ha deciso di far slittare la registrazione. Amici 21 di Maria De Filippi (SoloNotizie24)Il sito Quello che tutti vogliono sapere ha, infatti, reso nota tale preziosa indiscrezione. Inizialmente sui social circolavano delle voci sulla presunta positività al Covid di alcuni allievi. Tuttavia, sembra che poi tali pettegolezzi siano stati smentiti. Nonostante ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ladi oggi, mercoledì 26 gennaio, per ladi21 èta epotrebbe ora essere a. I rumors parlano diOggi, mercoledì 26 gennaio, non verrà registrata la nuovadi21. Dunque, nessuna anticipazione è giunta in quanto la produzione ha deciso di far slittare la21 di Maria De Filippi (SoloNotizie24)Il sito Quello che tutti vogliono sapere ha, infatti, reso nota tale preziosa indiscrezione. Inizialmente sui social circolavano delle voci sulla presunta positività aldi alcuni allievi. Tuttavia, sembra che poi tali pettegolezzi siano stati smentiti. Nonostante ...

