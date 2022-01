Amici 21 | rimandata la registrazione della nuova puntata del pomeridiano | ecco quale sarebbe il motivo

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) In questo ultimo periodo il Covid sta mettendo a dura prova anche il talent showdi Maria De Filippi: nelle ultime due settimane, infatti, diversi professoritrasmissione – Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Veronica Peparini – sono risultati positivi e pertanto hanno partecipato alladomenicale dello show tramite collegamento. Quest’oggi poi, mercoledì 26 gennaio, sidovuta registrare la diciottesimadel, in onda il prossimo 30 gennaio. Laperò proprio pochi giorni fa è stata improvvisamente annullata e sebbene i motivi non siano ancora stati resi noti ufficialmente, il sito TvBlog.it ha svelato che dietro alla cancellazionein programma per oggi ci ...

La puntata di21 di domenica 30 gennaio è a rischio ? Probabilmente no, è molto più probabile ... La registrazione è stataper precauzione, ma non si conosce ancora la nuova data. Queste ...... che ha fornito una versione differente rispetto a quella diffusa via social: La nuova registrazione di21 è stataa data da destinarsi a causa del Covid. L'appuntamento settimanale ...In questo ultimo periodo il Covid sta mettendo a dura prova anche il talent show Amici di Maria De Filippi: nelle ultime due settimane, infatti, diversi professori della trasmissione – Lorella ...Oggi mercoledì 26 gennaio 2022 non ci sarà la registrazione di Amici 21: scopriamo il motivo per cui è stata rimandata ...