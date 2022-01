Amici 21: Registrazione della nuova puntata annullata. Cos’è successo? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il covid si abbatte anche sulla produzione di Amici 21 e mette a rischio il normale svolgimento delle puntate. In queste ore si apprende che la nuova Registrazione della puntata domenicale è stata rimandata a data da destinarsi. A quando si apprende, diversi ballerini professionisti sarebbero risultati positivi al covid – 19, rendendo così impossibile registrare oggi la puntata. Il corpo di ballo era già stato orfano di Andreas Muller, che a sua volta era risultato positivo e si era dovuto porre in autoisolamento con grande ironia. Ma ora non si sa quali siano le persone coinvolte. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andreas (@muller andreas) Presumibilmente dopo i dovuti accertamenti, Maria De Filippi potrà programmare ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il covid si abbatte anche sulla produzione di21 e mette a rischio il normale svolgimento delle puntate. In queste ore si apprende che ladomenicale è stata rimandata a data da destinarsi. A quando si apprende, diversi ballerini professionisti sarebbero risultati positivi al covid – 19, rendendo così impossibile registrare oggi la. Il corpo di ballo era già stato orfano di Andreas Muller, che a sua volta era risultato positivo e si era dovuto porre in autoisolamento con grande ironia. Ma ora non si sa quali siano le persone coinvolte. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andreas (@muller andreas) Presumibilmente dopo i dovuti accertamenti, Maria De Filippi potrà programmare ...

