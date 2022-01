Alvino: “Vlahovic alla Juve, certe operazioni… Vecino al Napoli, vi dico tutto” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Carlo Alvino parla di calciomercato dell’arrivo di Dusan Vlahovic alla Juventus ma anche della possibilità di Matias Vecino di passare al Napoli. I tifosi sono in subbuglio perché vedono i top club di Serie A piazzare grandi colpi, mentre De Laurentiis pensa principalmente a ridurre i costi. Juve e Inter sono società pesantemente indebitate, ma che attraverso bond e ricapitalizzazioni riescono ad andare avanti, permettendosi anche ottimi colpi di mercato. Vlahovic alla Juventus si trasferisce per 70/75 milioni di euro, mentre l’Inter per Gosens investe 30 milioni di euro. In questo modo la seconda parte di stagione vedrà il rinforzo di due squadre importanti, a cui si aggiunge pure l’Atalanta che ha piazzato il colpo ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Carloparla di calciomercato dell’arrivo di Dusanntus ma anche della possibilità di Matiasdi passare al. I tifosi sono in subbuglio perché vedono i top club di Serie A piazzare grandi colpi, mentre De Laurentiis pensa principalmente a ridurre i costi.e Inter sono società pesantemente indebitate, ma che attraverso bond e ricapitalizzazioni riescono ad andare avanti, permettendosi anche ottimi colpi di mercato.ntus si trasferisce per 70/75 milioni di euro, mentre l’Inter per Gosens investe 30 milioni di euro. In questo modo la seconda parte di stagione vedrà il rinforzo di due squadre importanti, a cui si aggiunge pure l’Atalanta che ha piazzato il colpo ...

Advertising

napolipiucom : Alvino: 'Vlahovic alla Juve, certe operazioni... Vecino al Napoli, vi dico tutto' #CalcioNapoli… - ilpelle1977 : RT @Michele86454851: L'#Inter ha emesso un bond da 415 mln per pagare le cambiali, con rating B+, tipo debito del Congo, ma per la stampa i… - Michele86454851 : L'#Inter ha emesso un bond da 415 mln per pagare le cambiali, con rating B+, tipo debito del Congo, ma per la stamp… - Marco09083222 : @Carloalvinoo Vlahovic Carlo Alvino un'po' invidioso. Il napoli non poteva dagli 7 milioni se no insigne avrebbe gi… - antoniofelix77 : Mi chiedo come #Vlahovic abbia potuto scegliere la #juve in barba ai giudizi dei giornalai, maestri di intertristi… -