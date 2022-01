Altro che Ucraina. Putin vuole una nuova Yalta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Invade o non invade? Non c’è un pronostico unanime tra gli esperti di Russia sull’esito della crisi in Ucraina. Tranne un minimo comune denominatore: finché c’è una via negoziale, va percorsa. Uno sguardo oltre la cronaca alle vicende sulla frontiera est-europea è arrivato dalla sesta edizione del Transatlantic Forum on Russia, conferenza del Centro Studi Americani che ogni anno raduna a Via Caetani politici, accademici e analisti per fare il punto sui rapporti tra Russia e Nato. Un appuntamento che quest’anno cade in quella che il presidente del centro Gianni De Gennaro chiama “contingenza critica”. Con più di centomila truppe a poche decine di chilometri dal confine ucraino, la Russia di Vladimir Putin potrebbe presto trovare un pretesto per invadere, avvisa l’intelligence americana. Della posta in gioco sembrano consapevoli l’amministrazione Biden e ... Leggi su formiche (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Invade o non invade? Non c’è un pronostico unanime tra gli esperti di Russia sull’esito della crisi in. Tranne un minimo comune denominatore: finché c’è una via negoziale, va percorsa. Uno sguardo oltre la cronaca alle vicende sulla frontiera est-europea è arrivato dalla sesta edizione del Transatlantic Forum on Russia, conferenza del Centro Studi Americani che ogni anno raduna a Via Caetani politici, accademici e analisti per fare il punto sui rapporti tra Russia e Nato. Un appuntamento che quest’anno cade in quella che il presidente del centro Gianni De Gennaro chiama “contingenza critica”. Con più di centomila truppe a poche decine di chilometri dal confine ucraino, la Russia di Vladimirpotrebbe presto trovare un pretesto per invadere, avvisa l’intelligence americana. Della posta in gioco sembrano consapevoli l’amministrazione Biden e ...

