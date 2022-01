Altro che al mare: sulla neve, il sole non perdona. Ecco come prepararsi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Da metà gennaio fino a marzo inoltrato, a volte anche aprile, è il periodo delle settimane bianche. Su e giù per i monti con sci, snowboard o slittino godendosi le belle giornate. Immancabile è la protezione solare, perché il sole in inverno, specie in alta quota, è spesso erroneamente sottovalutato. «Ogni volta che ci si espone al sole ci si deve proteggere in qualsiasi luogo. In montagna oltre all’altezza, il vero problema per la pelle è il riverbero della luce che amplifica l’effetto dei raggi. Per questo è molto importante utilizzare una protezione solare 50+» spiega la dottoressa Maria Rosa Gaviglio, dermatologa dello Studio Gaviglio. Solari da montagna, come ripararsi dal sole ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Da metà gennaio fino a marzo inoltrato, a volte anche aprile, è il periodo delle settimane bianche. Su e giù per i monti con sci, snowboard o slittino godendosi le belle giornate. Immancabile è la protezione solare, perché ilin inverno, specie in alta quota, è spesso erroneamente sottovalutato. «Ogni volta che ci si espone alci si deve proteggere in qualsiasi luogo. In montagna oltre all’altezza, il vero problema per la pelle è il riverbero della luce che amplifica l’effetto dei raggi. Per questo è molto importante utilizzare una protezione solare 50+» spiega la dottoressa Maria Rosa Gaviglio, dermatologa dello Studio Gaviglio. Solari da montagna,ripararsi dal...

Advertising

goggiasofia : Se questo è il piano che Dio ha riservato per me, altro non posso fare che spalancare le braccia, accoglierlo e acc… - OptaPaolo : 24 - Dal 2018/19 Robin Gosens è il difensore che ha segnato più gol nei maggiori cinque campionati europei: 24 reti… - HuffPostItalia : Davide Serra: 'Senza Draghi, altro che caro bollette, ci spengono direttamente la luce' - giansando : @Djnc78 Che partita stanno facendo, bellissima! E tra l’altro sentire la competenza di Mats nel cube aggiunge classe su classe - Fede_Spera86 : @girpelliano Però non ha detto nulla di concreto, ha solo esternato il suo amore per Paulo ( giusto e legittimo). S… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Offerta 2 1 per volare in tutta Europa. Scade oggi Le bancarelle del Camden Market, che si snoda lungo il Regent's Canal, e che in realtà comprende una serie di mercati che si susseguono l'uno dopo l'altro, sono una gioia per gli occhi, tra ...

Prezzo benzina mai così alto da quasi dieci anni Senza dimenticare che i cittadini sono già schiacciati oggi da un altro grande peso, quello del caro bollette , che non è certamente da meno rispetto al caro benzina e ai suoi effetti. Le conseguenze ...

Davide Serra: "Senza Draghi, altro che caro bollette, ci spengono direttamente la luce" L'HuffPost Fine dell’incubo per Marc Marquez: l’annuncio della Honda sui test della MotoGP 2022 Lunedì scorso, 24 gennaio – rivela poi la Honda – Marquez è stato sottoposto ad un altro controllo medico che ha riconfermato che la cura è stata un completo successo e che l'otto volte iridato è in ...

Caro bollette, Selectra: 6 cose da sapere per cambiare fornitore di energia elettrica e gas Proprio per supportare i consumatori, che con l’obiettivo di risparmiare stanno valutando ... 2 – Non ci sono interruzioni delle forniture – Nel momento del passaggio da un fornitore ad un altro non ...

Le bancarelle del Camden Market,si snoda lungo il Regent's Canal, ein realtà comprende una serie di mercatisi susseguono l'uno dopo l', sono una gioia per gli occhi, tra ...Senza dimenticarei cittadini sono già schiacciati oggi da ungrande peso, quello del caro bollette ,non è certamente da meno rispetto al caro benzina e ai suoi effetti. Le conseguenze ...Lunedì scorso, 24 gennaio – rivela poi la Honda – Marquez è stato sottoposto ad un altro controllo medico che ha riconfermato che la cura è stata un completo successo e che l'otto volte iridato è in ...Proprio per supportare i consumatori, che con l’obiettivo di risparmiare stanno valutando ... 2 – Non ci sono interruzioni delle forniture – Nel momento del passaggio da un fornitore ad un altro non ...