Altaroma | debutta collezione di Frida Kiza ecosostenibile

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Bottoni in cuoio riciclato su cappotti e giacche e cartellini descrittivi dei materiali e del percorso produttivo in un involucro anch'esso riciclato dagli scarti di produzione dei capi stessi, ...

Kiza, che sfilerà durante la Fashion Weeek di Altaroma, in programma a febbraio a Cinecittà. Quanto ai semi "avremmo piacere donaste loro vita" dice la stilista Fabiola Manirakiza, originaria del Burundi.