All’hub vaccinale al posto di no vax in cambio di una cena | arrestato

(Adnkronos) – Voleva farsi vaccinare usando dei documenti falsi in cambio di una cena al ristorante. arrestato in flagranza di reato un disoccupato 30enne di Cagliari. Le indagini dei poliziotti della squadra mobile di Cagliari hanno accertato che l'uomo si era presentato All'hub della Fiera per ricevere la prima dose del vaccino anticovid, ma non era la persona indicata nei documenti fatti vedere all'infermiera dell'accettazione. Un amico no vax, infatti, gli aveva dato la propria carta di identità e la tessera sanitaria per ricevere il vaccino al posto suo, in cambio di una cena al ristorante. Sulla carta di identità aveva sostituito la sua fotografia con quella del 30enne. Quando è arrivato il suo turno, l'uomo ha fatto vedere i documenti all'infermiera ma ...

