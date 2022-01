All'hub vaccinale al posto dell'amico no vax in cambio di una cena al ristorante: scoperto e arrestato (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un giovane disoccupato voleva vaccinarsi contro il covid al posto di un amico in cambio di una cena al ristorante. Il 30ene con dei documenti falsificati si è recato all' hub vaccinale della Fiera di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un giovane disoccupato voleva vaccinarsi contro il covid aldi unindi unaal. Il 30ene con dei documenti falsificati si è recato all' huba Fiera di ...

Advertising

SimoneAlliva : Agli arresti domiciliari un 30enne di Cagliari che si era presentato all'hub vaccinale della Fiera per ricevere la… - repubblica : Cagliari, si presenta all'hub al posto di un No-Vax in cambio di una cena: arrestato - MediasetTgcom24 : Cagliari, in cambio di una cena 30enne si reca all'hub vaccinale al posto di un amico No vax: arrestato #novax… - Italpress : Finte somministrazioni all’hub vaccinale di Napoli, due arresti - AntonioCaldara6 : RT @MediasetTgcom24: Cagliari, in cambio di una cena 30enne si reca all'hub vaccinale al posto di un amico No vax: arrestato #novax #cagli… -