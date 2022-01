Allarme rientrato a casa Grillo: nel pacco sospetto c’erano orecchiette e carciofi dalla Puglia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si trattava di un pacco di omaggi dalla Puglia pieno di carciofi, orecchiette e le immancabili cime di rapa quello che ha fatto scattare l’Allarme sicurezza a casa di Beppe Grillo. A scoprire il contenuto ortofrutticolo sono stati gli artificieri, arrivati a Sant’Ilario dopo l’intervento delle volanti della polizia e della Digos. L’Allarme era scattato dopo che il pacco era stato consegnato questa mattina alla colf da un corriere. pacco però che Grillo aveva detto di non aspettare. Già lo scorso novembre l’Allarme era scattato per un altro pacco sospetto ed era stata rinforzata la sorveglianza, con più passaggi e stazionamenti delle ... Leggi su open.online (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si trattava di undi omaggipieno die le immancabili cime di rapa quello che ha fatto scattare l’sicurezza adi Beppe. A scoprire il contenuto ortofrutticolo sono stati gli artificieri, arrivati a Sant’Ilario dopo l’intervento delle volanti della polizia e della Digos. L’era scattato dopo che ilera stato consegnato questa mattina alla colf da un corriere.però cheaveva detto di non aspettare. Già lo scorso novembre l’era scattato per un altroed era stata rinforzata la sorveglianza, con più passaggi e stazionamenti delle ...

