Alla terza fumata nera Fratelli d'Italia scuote gli alleati. Altolà di Letta

AGI - fumata nera anche al terzo scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica. Ma, a differenza dei voti precedenti, la situazione - pur nello stallo delle trattative tra i due schieramenti in campo - fa registrare alcuni 'movimenti' che appaiono come veri e propri segnali di avvertimento. A smuovere le acque arriva la mossa di Fratelli d'Italia che, a sorpresa, non si allinea al resto della coalizione e anziché votare scheda bianca dà indicazione ai suoi 63 grandi elettori di scrivere il nome di Guido Crosetto sulla scheda. Una mossa che vuol essere sì una 'conta', ma ha anche l'obiettivo di 'scuotere' il centrodestra, forte dei 114 voti incassati da uno dei tre fondatori del partito, pari a quasi il doppio dei numeri di FdI. "Il centrodestra si deve misurare in questa partita", ...

