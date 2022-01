Alla ricerca del tempo perduto, le prime votazioni pronte da buttare (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una frase all’altezza delle sue origini democristiane, quella con cui ieri, Enrico Letta, ha fatto irruzione sulla scena politica. “Basta con i tatticismi, si necessita di trovare un nome condiviso, super partes e senza forzature” ha dichiarato il leader del Partito Democratico. Sette anni quelli del mandato di Mattarella, sette anni la scadenza naturale dell’incarico di Presidente della Repubblica eppure, nel bel mezzo delle votazioni, ancora non siamo arrivati a trovare un nome adatto per il nuovo inquilino del Quirinale. votazioni, previsto per oggi il vertice di PD, M5s e LeU Previsto per oggi il vertice di Pd, M5s e LeU, che si incontreranno per individuare qualcuno che possa svolgere il ruolo di Capo dello Stato. Si parla di trovare un nome che possa essere condiviso anche dal centro-destra, ma la rottura tra i due schieramenti politici è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una frase all’altezza delle sue origini democristiane, quella con cui ieri, Enrico Letta, ha fatto irruzione sulla scena politica. “Basta con i tatticismi, si necessita di trovare un nome condiviso, super partes e senza forzature” ha dichiarato il leader del Partito Democratico. Sette anni quelli del mandato di Mattarella, sette anni la scadenza naturale dell’incarico di Presidente della Repubblica eppure, nel bel mezzo delle, ancora non siamo arrivati a trovare un nome adatto per il nuovo inquilino del Quirinale., previsto per oggi il vertice di PD, M5s e LeU Previsto per oggi il vertice di Pd, M5s e LeU, che si incontreranno per individuare qualcuno che possa svolgere il ruolo di Capo dello Stato. Si parla di trovare un nome che possa essere condiviso anche dal centro-destra, ma la rottura tra i due schieramenti politici è ...

Ultime Notizie dalla rete : Alla ricerca Universo "autodidatta": potrebbe modificare le leggi fisiche che lo governano Le leggi della fisica che possiamo osservare e misurare oggi, secondo l'affascinante ricerca ... cioè senza supervisione, e di adattarle alla propria necessità di sussistenza secondo meccanismi simili ...

Periscopio - La casa di Caifa In precedenza, l'argomento, sul piano ricerca della storica e giuridica, semplicemente, non ... Quanto alla verosimiglianza del racconto evangelico, come ho avuto occasione di argomentare in diverse ...

Alla ricerca di un credo libero - di Anna Maria Samuelli [editoriale] Gariwo, la foresta dei Giusti Pastry Bit Competition: cercasi Pastry Ambassador Dallagiovanna 2024 Molino Dallagiovanna e Leonardo Di Carlo lanciano Pastry Bit Competition alla ricerca del pasticcere più smart d’Italia, Ambassador 2024 ...

Tamponi Covid e prelievi tumorali falsi: sequestrata farmacia E’ accaduto a Renate, in provincia di Monza e Brianza. I due titolari, oltre a un collaboratore, erano già stati sospesi per non aver assolto all’obbligo ...

