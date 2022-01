Alla buvette di Montecitorio | il menù dei grandi elettori dal cosciotto di maiale porchettato al trancio di spada

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nella settimana delle votazioni del presidente della Repubblica, torna protagonista la "mensa" della Camera: niente sconti e super green pass obbligatorio per i politici. Nella nuova offerta gastronomica, materie prime di qualità e più 10% dei prezzi, ma anche un risparmio di circa 189mila euro l’anno per i contribuenti

Riaperta lo scorso 8 novembre dopo oltre un anno di chiusura, ladi Montecitorio torna protagonista nella settimana in cui inizia la votazione del nuovo ... massimo 21volta, al banco del ...Fuori si sta scomodi tra gazebo e spazi fumatori striminziti, tutti accalcati, altro che distanziamenti per fronteggiare il Covid, esi mangia e si beve, da schifo. E' in questo ambiente ...Nella settimana delle votazioni del presidente della Repubblica, torna protagonista la "mensa" della Camera: niente sconti e super green pass ...Col buio arriva il governatore veneto Luca Zaia. Come finirà? Cambia discorso. Il centrodestra riuscirà a imporre il suo candidato alla quarta? Alza il sopracciglio. Non si sta perdendo tempo? Inizia ...