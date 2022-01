Alfa Romeo Tonale - Un teaser svela lo sguardo della Suv - VIDEO

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Con l'avvicinarsi dell'8 febbraio, data in dui l'svelerà la, si moltiplicano irelativi alla nuova Suv del Biscione. Questa volta è il turno del nuovo quadro strumenti digitale, che porterà al debutto uno schermo a colori al posto dei classici indicatori analogici utilizzati finora dal marchio. Questa tecnologia, già largamente utilizzata nel mondo dell'automotive (anche da diversi marchi del gruppo Stellantis), potrebbe caratterizzare tutte le versioni, entry level comprese. I costi di produzione dei pannelli Lcd, infatti, sono sempre più contenuti e dover sviluppare un quadro analogico solo per le versioni base potrebbe essere economicamente controproducente. Frontale illuminato. Il display sarà posizionato dietro un nuovo volante con "cuscino" ...

di Andrea Senatore 26/01/2022, 17:11 aggiornato il 26/01/2022, 17:20 Nuovo video teaser perTonale . E' stata la stessa casa automobilistica del Biscione a postare il video sui social. In questo filmato si vede la parte anteriore del SUV di segmento C anche se ovviamente l'...Il nuovo modello, ricordiamo, sarà proposto negli allestimenti GT, Modena e Trofeo e poggia sulla stessa piattaforma dell'Stelvio. Non rimane che attendere l'arrivo del momento della ...Un breve filmato pubblicato sui social mostra le forme del quadro strumenti digitale a colori, del nuovo Trilobo e delle firme luminose anteriore e posteriore ...Alfa Romeo si sta preparando al debutto di Tonale, il nuovo SUV del Biscione compatto ma al tempo stesso sportivo ...