Aldo Montano e la dedica a Manuel Bortuzzo che ha commosso i fan | “Trasforma la tua serenità in felicità”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Come già annunciato nei giorni precedenti,ieri ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip per poter tornare alla normalità che la sua condizione richiede. Tra la commozione generale, il temporaneo addio che ha dovuto dire alla sua dolce metà Lulù e agli altri inquilini, il ragazzo ha potuto riabbracciare il suo amico, con cui ha stretto un legame davvero speciale. In queste ore proprio l’atleta si è preso un attimo per scrivere un commuovente messaggio all’ex gieffino.scrive aun post sui social davvero commuovente L’avventura gieffina per il ragazzo si è dunque conclusa qui e anche in molti hanno voluto prendersi un attimo per commentare la sua uscita dalla casa. Tra ...