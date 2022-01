Al Sole 24 Ore Marotta ripete la cantilena del governo cattivo che non aiuta il calcio italiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Sole 24 Ore intervista Beppe Marotta che ripete sempre le stesse cose, la stessa cantilena. Il grido d’allarme per il calcio italiano e il dolore perché il governo non li aiuta. Che in Francia Macron ha dato aiuti per un miliardo «e ha cancellato 200 milioni di Irpef. Noi facciamo fatica a farci riconoscere una dilazione per tasse e contributi superiore ai 4 mesi». La Serie A e più in generale il calcio italiano sono a rischio default. Questa cosa il governo e le istituzioni politiche non possono più ignorarla. È un sistema sull’orlo del baratro, che aveva certamente squilibri già prima del Covid, ma che non ha ricevuto praticamente nulla in questi due anni di pandemia. I margini di resistenza si ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il24 Ore intervista Beppechesempre le stesse cose, la stessa. Il grido d’allarme per ile il dolore perché ilnon li. Che in Francia Macron ha dato aiuti per un miliardo «e ha cancellato 200 milioni di Irpef. Noi facciamo fatica a farci riconoscere una dilazione per tasse e contributi superiore ai 4 mesi». La Serie A e più in generale ilsono a rischio default. Questa cosa ile le istituzioni politiche non possono più ignorarla. È un sistema sull’orlo del baratro, che aveva certamente squilibri già prima del Covid, ma che non ha ricevuto praticamente nulla in questi due anni di pandemia. I margini di resistenza si ...

