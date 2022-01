Aida Yespica: Delia Duran ha avuto un flirt con lei (Di giovedì 27 gennaio 2022) Aida Yespica e Delia Duran avrebbero avuto una storia di letto in gran segreto. Questo è quello che la gieffina ha fatto intendere a Miriana Trevisan quando quest’ultima le ha chiesto quale fosse il suo prototipo di donna. La pantera sud americana per spiegarle bene il suo tipo ideale le ha fatto il nome di Aida Yespica, specificando di aver “avuto un’esperienza” con lei. Il racconto è avvenuto in diretta nella seconda regia, ma non appena è stato fatto il nome dell’ex gieffina l’audio è stato tolto lasciandoci sul più bello del racconto. Insomma: Venezuela chiama Venezuela. In che senso Delia ha avuto una storia/flirt con Aida Yespica? Aiuto Comunque è proprio vero ... Leggi su biccy (Di giovedì 27 gennaio 2022)avrebberouna storia di letto in gran segreto. Questo è quello che la gieffina ha fatto intendere a Miriana Trevisan quando quest’ultima le ha chiesto quale fosse il suo prototipo di donna. La pantera sud americana per spiegarle bene il suo tipo ideale le ha fatto il nome di, specificando di aver “un’esperienza” con lei. Il racconto è avvenuto in diretta nella seconda regia, ma non appena è stato fatto il nome dell’ex gieffina l’audio è stato tolto lasciandoci sul più bello del racconto. Insomma: Venezuela chiama Venezuela. In che sensohauna storia/con? Aiuto Comunque è proprio vero ...

