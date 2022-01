Agenas | peggiorano le terapie intensive in 6 Regioni | l’occupazione nazionale sale al 18% – I dati

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) La percentuale di occupazione dellein tutta Italia da parte di pazienti positivi al Coronavirusal 18%. Un tasso che, su base quotidiana, aumenta in 6, secondo idel 25 gennaio: Friuli Venezia Giulia (24%), Marche (23%), Lazio (22%), Abruzzo (21%), Calabria (17%), Campania (13%). Il tasso invece scende in 4: Provincia autonoma di Trento (26%), Piemonte (23%), Val d’Aosta (19%), Umbria (8%). Irestano in 11: Toscana (22%), Sicilia (19%), Liguria (18%), PA Bolzano, Veneto ed Emilia Romagna (17%), Lombardia e Sardegna (15%), Puglia (13%), Basilicata (8%), Molise (5%). E ci sono sette sono oltre il 20%: Trento (26%), FVG (24%), Piemonte e Marche (23%), Toscana e Lazio ...

TRENTO.i dati in Trentino Alto Adige: crescono i contagi da Covid e aumentano i posti letto in ... Perl'occupazione delle terapie intensive cala in 7 regioni: Marche (al 21%), PA ...PALERMO – La situazione sul campo sembra peggiorare, con le testimonianze dei medici che danno i ricoveri in salita, ma tutto questo al momento non ha una ripercussione sui dati degli ospedali sicilia ...Sopra la soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva. Sono 5 mila i positivi ogni 100 mila abitanti ...