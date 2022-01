Aeroporti, nel 2021 persi 113 mln passeggeri sul 2019 ( - 58%) (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Gli Aeroporti italiani chiudono il 2021 con 80,7 milioni di passeggeri e una contrazione del 58,2% sul 2019, ultimo anno non interessato dalla pandemia, quando il numero dei viaggiatori ha superato ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Gliitaliani chiudono ilcon 80,7 milioni die una contrazione del 58,2% sul, ultimo anno non interessato dalla pandemia, quando il numero dei viaggiatori ha superato ...

Advertising

ferpress : Aeroporti italiani: nel 2021 persi 113 mln di passeggeri sul 2019 (pre-#pandemia) - lagenziaviaggi : La “maledizione” #Omicron si è abbattuta anche sul trasporto #aereo, bloccando la timida ripresa del 2021. Il Rappo… - il_piccolo : Aeroporti: nel 2021, persi 113 milioni di passeggeri rispetto al 2019 - messveneto : Aeroporti: nel 2021, persi 113 milioni di passeggeri rispetto al 2019: Per il trasporto aereo consuntivo in crescit… - luigiasero : Aeroporti: passeggeri in Italia -58,2% nel 2021, persi 113 mln rispetto 2019? -