Aeroporti italiani e crisi Covid, nel 2021 hanno volato 113 milioni di viaggiatori in meno (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Gli Aeroporti italiani hanno chiuso il 2021 con 80,7 milioni di passeggeri e una contrazione del 58,2% sul 2019 , ultimo anno non interessato dalla pandemia, quando il numero dei viaggiatori ha ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Glichiuso ilcon 80,7di passeggeri e una contrazione del 58,2% sul 2019 , ultimo anno non interessato dalla pandemia, quando il numero deiha ...

