“Addio amore, eri la nostra guerriera”. La vip morta di cancro a 36 anni, il triste annuncio del marito sui social (Di mercoledì 26 gennaio 2022) È morta la famosa youtuber americana Melanie Ham, aveva appena 36 anni. La donna è morta di cancro il 12 gennaio, ma la notizia è stata resa pubblica soltanto adesso. Sui social, il marito Robert ha condiviso post in memoria della sua amata moglie. “È con il cuore pesante e profonda tristezza che condivido la notizia della morte della mia dolce, straordinaria e bellissima moglie Melanie”, ha scritto su Instagram ai suoi 46.000 fan. “Siamo a 9 giorni dal nostro 16° anniversario”. E ancora il marito: “La mia famiglia, i nostri medici, le nostre infermiere e soprattutto Melanie hanno combattuto fino alla fine e hanno fatto tutto il possibile per evitarlo oggi, ma questa non è la nostra strada”. Melanie Ham aveva ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Èla famosa youtuber americana Melanie Ham, aveva appena 36. La donna èdiil 12 gennaio, ma la notizia è stata resa pubblica soltanto adesso. Sui, ilRobert ha condiviso post in memoria della sua amata moglie. “È con il cuore pesante e profondazza che condivido la notizia della morte della mia dolce, straordinaria e bellissima moglie Melanie”, ha scritto su Instagram ai suoi 46.000 fan. “Siamo a 9 giorni dal nostro 16°versario”. E ancora il: “La mia famiglia, i nostri medici, le nostre infermiere e soprattutto Melanie hanno combattuto fino alla fine e hanno fatto tutto il possibile per evitarlo oggi, ma questa non è lastrada”. Melanie Ham aveva ...

Advertising

infoitsalute : Addio alle maniglie dell’amore, la dieta che ti aiuterà a smaltire qualche kg di troppo - LuzzzLeL : E mi manchi, amore mio Tu mi manchi come quando cerco dio E in assenza di te Io ti vorrei per dirti che Tu mi manch… - lavalidamente : RT @ohanarifugio: ADDIO FENICE - IL VIDEO DI VIVIANA Prendetevi otto minuti e guardatelo tutto. Guardatelo con i vostri figli, con i vostr… - Chiara240354 : Che roba meravigliosa sarebbe stata se lei, durante quel tripudio di baci e sospiri, avesse detto 'Ti amo' e lui in… - 74erod : RT @miperdociao: Addio, ti regalo l' amore, tienilo tra le labbra per quando ne avrai bisogno. -