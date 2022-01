Achille Lauro erede di Amadeus a Sanremo? “Se me lo offrissero accetterei” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Protagonista indiscusso delle ultime edizioni del Festival di Sanremo, Achille Lauro ha confessato che non gli dispiacerebbe, in futuro, essere nominato come direttore artistico della kermesse. Achille Lauro e il Festival di Sanremo 2022 Prima come concorrente e poi come co-conduttore, Achille Lauro ha senza dubbio segnato le ultime tre edizioni del Festival di Sanremo. Il celebre cantante ha confessato a FQ Magazine che, se uno domani dovessero proporglielo, non gli dispiacerebbe svolgere il ruolo di direttore artistico alla kermesse al posto di Amadeus. “Se me lo offrissero molto volentieri”, ha affermato. Quest’anno Achille Lauro sarà sul palco dell’Ariston con il ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Protagonista indiscusso delle ultime edizioni del Festival diha confessato che non gli dispiacerebbe, in futuro, essere nominato come direttore artistico della kermesse.e il Festival di2022 Prima come concorrente e poi come co-conduttore,ha senza dubbio segnato le ultime tre edizioni del Festival di. Il celebre cantante ha confessato a FQ Magazine che, se uno domani dovessero proporglielo, non gli dispiacerebbe svolgere il ruolo di direttore artistico alla kermesse al posto di. “Se me lomolto volentieri”, ha affermato. Quest’annosarà sul palco dell’Ariston con il ...

