Acea: immatricolazioni Ue veicoli commerciali 2021 +9,6% (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel 2021 hanno registrato un incremento del 9,6% su base annua a 1.880.682 unità, mentre a dicembre sono scese dell'8,4% a 155.963 unità. Lo rende ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lediin Europa nelhanno registrato un incremento del 9,6% su base annua a 1.880.682 unità, mentre a dicembre sono scese dell'8,4% a 155.963 unità. Lo rende ...

Advertising

tommaso04398653 : RT @classcnbc: IMMATRICOLAZIONI AUTO: 2021 CHIUSO IN CALO #Acea: nel 2021 le vendite di #auto nell'#UE sono calate del 2,4% a 9,7 mln unit… - ForexBorse : Stellantis: Acea, calano del 23,8% immatricolazioni in Europa Occidentale a dicembre - StivaleDigitale : RT @classcnbc: IMMATRICOLAZIONI AUTO: 2021 CHIUSO IN CALO #Acea: nel 2021 le vendite di #auto nell'#UE sono calate del 2,4% a 9,7 mln unit… - SignorCEO : RT @classcnbc: IMMATRICOLAZIONI AUTO: 2021 CHIUSO IN CALO #Acea: nel 2021 le vendite di #auto nell'#UE sono calate del 2,4% a 9,7 mln unit… - classcnbc : IMMATRICOLAZIONI AUTO: 2021 CHIUSO IN CALO #Acea: nel 2021 le vendite di #auto nell'#UE sono calate del 2,4% a 9,7… -