Abbandonò il campo per gli insulti razzisti a un giocatore: squadra di calcio punita con la sconfitta a tavolino (Di giovedì 27 gennaio 2022) La squadra aveva abbandonato il campo in seguito alle offese razziste rivolte a un proprio giocatore. Dopo due mesi di indagini affidate alla procura federale, il Saragozza – squadra che milita nel campionato di terza categoria di Bologna – si è vista infliggere dal giudice sportivo la sconfitta a tavolino per 3-0. Decisi inoltre dieci turni di squalifica al giocatore della squadra avversaria, il Real Basca, responsabile degli insulti che, a metà secondo tempo, avevano indotto il Saragozza a lasciare il campo di gioco. Un mese fa, i giocatori del Saragozza erano stati premiati dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini: «Non sempre vincere è la cosa più importante – aveva detto Bonaccini – ... Leggi su open.online (Di giovedì 27 gennaio 2022) Laaveva abbandonato ilin seguito alle offese razziste rivolte a un proprio. Dopo due mesi di indagini affidate alla procura federale, il Saragozza –che milita nel campionato di terza categoria di Bologna – si è vista infliggere dal giudice sportivo laper 3-0. Decisi inoltre dieci turni di squalifica aldellaavversaria, il Real Basca, responsabile degliche, a metà secondo tempo, avevano indotto il Saragozza a lasciare ildi gioco. Un mese fa, i giocatori del Saragozza erano stati premiati dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini: «Non sempre vincere è la cosa più importante – aveva detto Bonaccini – ...

Giorno della memoria, Tuteri, doveroso ricordare olocausto dei bambini ... un pediatra ebreo che abbandonò una brillante carriera medica perché giunse a considerare ... all'epoca di 4 e 6 anni, tra i pochissimi bambini sopravvissuti al campo di sterminio di Auschwitz. Proprio ...

