Advertising

LuigiZangari : RT @LaStampa: “Abbandonati e trascurati da chi ci governa”: gli italiani si sentono ai margini delle decisioni della politica - ADM_assdemxmi : RT @LaStampa: “Abbandonati e trascurati da chi ci governa”: gli italiani si sentono ai margini delle decisioni della politica - MassimGiannini : RT @LaStampa: “Abbandonati e trascurati da chi ci governa”: gli italiani si sentono ai margini delle decisioni della politica - questoequello : @LaStampa @marcovarini Magari fossimo abbandonati e trascurati.... In realtà ci sentiamo perseguitati!!! - marcovarini : RT @LaStampa: “Abbandonati e trascurati da chi ci governa”: gli italiani si sentono ai margini delle decisioni della politica -

Ultime Notizie dalla rete : Abbandonati trascurati

La Stampa

BRUXELLES. La politica italiana non gode della fiducia degli italiani, che si sentono, non al centro delle decisioni e delle azioni della classe dirigente. La nuova edizione di Eurobarometro su appartenenza all'UE contiene diversi elementi, ma per l'Italia salta ......l'appello dei ragazzi - dobbiamo sconfiggere paura e omertà ma abbiamo bisogno per questo che Governo e istituzioni facciano la loro parte per occupare gli spazied i monumenti"...VOGHERA Preoccupa la situazione della struttura dell'ex manicomio di Voghera. A pesare non è solo l'incertezza sul futuro delle parti in abbandono, ma sono anche le condizioni del cortile esterno, tut ...Phil Spencer non vede l'ora di rivisitare i franchise abbandonati di Activision una volta concluso l'accordo con Xbox.