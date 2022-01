AAA Presidente della Repubblica cercansi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) . Dunque, in attesa che il quorum scenda alla maggioranza assoluta, la nazione rimarrà ancora dietro le quinte. Come una giovane donna che non può scegliere il proprio sposo. E che assiste, senza voce in capitolo, alle contrattazioni sulla dote. Tuttavia le quirinalizie sono ormai diventate una partita a risiko. Affidate Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 26 gennaio 2022) . Dunque, in attesa che il quorum scenda alla maggioranza assoluta, la nazione rimarrà ancora dietro le quinte. Come una giovane donna che non può scegliere il proprio sposo. E che assiste, senza voce in capitolo, alle contrattazioni sulla dote. Tuttavia le quirinalizie sono ormai diventate una partita a risiko. Affidate

Advertising

LucianoRomeo9 : RT @pestapere: AAA cercasi Grande Elettore che, in cambio di 5.000€, voti PESTAPERE invece che scheda bianca (contattarmi in privato). ...b… - spicca63 : AAA presidente della repubblica cercasi , NO PERDITEMPO , la vedo dura ?? #PresidenzaDellaRepubblica #Quirinale2022 - pestapere : AAA cercasi Grande Elettore che, in cambio di 5.000€, voti PESTAPERE invece che scheda bianca (contattarmi in priva… - nicolaebart : AAA cercasi Presidente Visto il livello... - crikaos : AAA CERCASI Presidente della Repubblica con meno di 80 anni, con esperienza, di bella presenza, per contratto a tem… -