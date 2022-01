A Milano blitz contro la pirateria sulla pay tv, 20 indagati (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una serie di perquisizioni sono state effettuate in un'inchiesta della Procura di Milano, condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, contro la "pirateria audiovisiva tramite IPTV". Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una serie di perquisizioni sono state effettuate in un'inchiesta della Procura di, condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf,la "audiovisiva tramite IPTV".

Advertising

qn_giorno : #Milano, pirateria e pay tv, blitz della Guardia di finanza: 20 indagati. Nei guai 550mila utenti - anteprima24 : ** Blitz della Guardia di Finanza contro la #Pirateria: venti #Indagati ** - Ale_De_Chirico : 'Quella passala a me...'. Blitz sul Capodanno da incubo - VeraNotizia : 'Quella passala a me...'. Blitz sul Capodanno da incubo Tre dei cinque perquisiti sono nati in Italia da genitori m… -