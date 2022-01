A Dubai Leonardo traccia la rotta per l’aviazione del futuro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Ultime Notizie dalla rete : Dubai Leonardo A Dubai Leonardo traccia la rotta per l'aviazione del futuro ... nipote del rouler di Dubai e prima donna pilota con il grado di First Liutenent Pilot nella Dubai Police. È arrivata all'Expo ai comandi di un elicottero AW139, prodotto da Leonardo e, sul palco, ha ...

La pilota sceicca Mozah Al Maktoum all'eliporto CasAugusta ad Expo Dubai ... la prima pilota della famiglia reale emiratina la sceicca Mozah Al Maktoum è atterrata all'eliporto CasAugusta di Dubai per partecipare all'evento di Leonardo sul futuro dell'aviazione, ospitato dal ...

A Dubai Leonardo traccia la rotta per l'aviazione del futuro Tiscali.it Leonardo porta a Expo 2020 Dubai il dibattito sull’aviazione del futuro (FERPRESS) – Roma, 26 GEN – Il Padiglione Italia ha ospitato l’evento “The Flying Society” organizzato da Leonardo, cui ha preso parte Sheikha Mozah bint Marwan Al Maktoum, la prima della famiglia rea ...

Leonardo, investiamo in innovazione per leadership aviazione "Oggi Leonardo conferma il suo ruolo di innovatore e leader nel campo dell'aviazione civile e militare, che ha la fortuna di avere riconosciuto da quasi cent'anni attraverso i suoi prodotti, e che non ...

