50 anni di BMW M - Al via le celebrazioni con il debutto della M4 GT3 a Daytona

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 27 gennaio 2022) La BMW ha scelto di portare alla nuova M4 GT3 in occasione24 Ore di. L'appuntamento di inizio stagione, una delle classiche di durata a livello mondiale, vedrà schierati al via tre esemplari gestiti dal BMW M Team RLL e dalla Turner Motorsport. Il piloti alla guidanuova vettura da competizione sono Sheldon van der Linde, Nick Yelloly, Marco Wittmann, Philipp Eng, Augusto Farfus, Jesse Krohn, John Edwards, Connor De Phillippi, Bill Auberlen, Robby Foley, Michael Dinan e Jens Klingmann.Le iniziative per i 50M. La 24 Ore americana è anche la prima occasione per celebrare in pista i 50BMW M GmbH: per questo, oltre alin garaM4 GT3, la BMW ha previsto una ...