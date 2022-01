27 gennaio Giornata della Memoria: 15 frasi, poesie, aforismi per ricordare l’Olocausto (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il 27 gennaio è la Giornata della Memoria 2022. La Memoria delle vittime dell’Olocausto. Perché il 27 gennaio è la Giornata della Memoria Perché il 27 gennaio 1945, l’Armata Rossa sovietica entrò nel campo di concentramento di Auschwitz. E svelò l’orrore. Il 27 gennaio è il giorno del ricordo delle vittime della Shoah. Sei milioni di morti ebraici, ma anche dei 4 milioni di altre vittime nei “campi di lavoro” nazisti. Anna Frank (Annelies Marie, detta Anne) è nata a Francoforte il 12 giugno 1929 ed è morta nel campo di concentramento di Bergen-Belsen nel febbraio o marzo 1945. Vengono dal suo diario, alcune delle frasi più “potenti” che vi regaliamo ... Leggi su amica (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il 27è la2022. Ladelle vittime del. Perché il 27è laPerché il 271945, l’Armata Rossa sovietica entrò nel campo di concentramento di Auschwitz. E svelò l’orrore. Il 27è il giorno del ricordo delle vittimeShoah. Sei milioni di morti ebraici, ma anche dei 4 milioni di altre vittime nei “campi di lavoro” nazisti. Anna Frank (Annelies Marie, detta Anne) è nata a Francoforte il 12 giugno 1929 ed è morta nel campo di concentramento di Bergen-Belsen nel febbraio o marzo 1945. Vengono dal suo diario, alcune dellepiù “potenti” che vi regaliamo ...

