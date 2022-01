25 Gennaio 2022 – La Russia risponde alla mobilitazione di truppe Usa e Nato con esercitazioni in Crimea e nell’Artico New York | giudice di appello sospende decisione Corte Suprema su sospensione obbligo mascherina

Leggi su strumentipolitici

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ladi Usa econdelle suecorazzate in, mentre Washington chiarisce quali saranno le sanzioni destinate a portare un duro colpo all’economia di Mosca se osasse varcare i confini dell’Ucraina: comprese quelle che potrebbero colpire personalmente Vladimir Putin, ha minacciato in serata Joe Biden, in un’escalation di tensione sempre più preoccupante. Laha anche annunciato l’avvio dimilitari, che vedono coinvolta la sua Flotta del Nord. Lo scopo delle manovre, ha fatto sapere Mosca, è praticare azioni da combattimento e la protezione delle linee di comunicazione e delle infrastrutture della Rotta del Mare ...