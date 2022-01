Zona Champions, gli scommettitori puntano sul Napoli: Ha più chance dell’Atalanta (Di martedì 25 gennaio 2022) Dietro all’Inter, sempre più capolista della Serie A, impazza la lotta per un posto nella prossima Champions League. Secondo i betting analyst di Stanleybet.it le favorite per la qualificazione alla massima competizione europea per club sono le due seconde della classe, Milan e Napoli, proposte entrambe a 1,20, davanti all’Atalanta, attuale quarta in classifica, in quota a 1,30. Nonostante un buon inizio di girone di ritorno, senza sconfitte nei big-match, rimane attardata la Juve, offerta a 1,50. Cercano il “miracolo sportivo” le due romane: un eventuale ritorno in Champions League della Roma di Mourinho vale 10 volte la posta, mentre sale a 12 la qualificazione per i biancocelesti di Maurizio Sarri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 25 gennaio 2022) Dietro all’Inter, sempre più capolista della Serie A, impazza la lotta per un posto nella prossimaLeague. Secondo i betting analyst di Stanleybet.it le favorite per la qualificazione alla massima competizione europea per club sono le due seconde della classe, Milan e, proposte entrambe a 1,20, davanti all’Atalanta, attuale quarta in classifica, in quota a 1,30. Nonostante un buon inizio di girone di ritorno, senza sconfitte nei big-match, rimane attardata la Juve, offerta a 1,50. Cercano il “miracolo sportivo” le due romane: un eventuale ritorno inLeague della Roma di Mourinho vale 10 volte la posta, mentre sale a 12 la qualificazione per i biancocelesti di Maurizio Sarri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

