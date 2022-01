Zazzaroni | «la Fiorentina sembra diventata la succursale della Juventus Vlahovic affare complicato»

(Di martedì 25 gennaio 2022) Sul Corriere dello Sport il direttore Ivanfa il punto sulla trattativa, o presunta tale, tra lae laper. Scrive: se fino a domenica l’operazione era considerata irrealizzabile proprio per via dei conti (- 90), oggi – di fronte a più di un’evidenza tecnica e alla prospettiva dell’esclusione dall’unica coppa che conta – il tentativo in extremis si impone: la raccoltasomma in grado di ammorbidire la, chelaJuve (Chiesa, Bernardeschi), non procede spedita e i tempi sono strettissimi. Lo scoglio più alto è rappresentato da Rocco Commisso, irritato dal comportamento die del suo ...

Il match trae Genoa chiuderà la ventiduesima giornata della Serie A 2021/2022 . A seguire spazio a ... In studio ci saranno come sempre Ivan, Ciccio Graziani , Giuseppe Cruciani , ......della, Rocco Commisso, al Financial Times, contenente dure accuse nei confronti della Juventus. Che il calcio vada protetto in tempi di pandemia è un'idea condivisibile, scrive,...La Juventus sta vivendo un campionato decisamente altalenante, dopo un avvio disastroso la squadra di Allegri si è rimessa in careggiata ed è ora in lotta per il quarto posto con l'Atalanta. Negli stu ...Da Bernardeschi a Chiesa sono tante le cessioni fatte ai bianconeri negli ultimi anni. Però mi sembra che ormai la Fiorentina sia diventata quasi la succursale della Juventus. Quindi sta cercando un a ...