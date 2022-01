WWE: Non solo Royal Rumble, per Ronda Rousey anche grandi piani per WrestleMania 38 (Di martedì 25 gennaio 2022) Come vi abbiamo riportato, dopo tre anni assenza Ronda Rousey dovrebbe far ritorno in WWE. La federazione di Vince McMahon sta spingendo molto per averla alla Royal Rumble il prossimo 29 gennaio e diverse fonti danno per altamente probabile la cosa. Non solo, la WWE starebbe pianificando per l’ex Raw Women’s Champion un importante spot a WrestleMania 38 con la Royal Rumble che rappresenterebbe, quindi, il primo passo nella costruzione del suo match allo “Showcase Of Immortals”. La Rousey addirittura potrebbe anche aggiudicarsi il Women’s Royal Rumble Match garantendosi così un incontro titolato a WrestleMania 38. Vincerà la ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 25 gennaio 2022) Come vi abbiamo riportato, dopo tre anni assenzadovrebbe far ritorno in WWE. La federazione di Vince McMahon sta spingendo molto per averla allail prossimo 29 gennaio e diverse fonti danno per altamente probabile la cosa. Non, la WWE starebbeficando per l’ex Raw Women’s Champion un importante spot a38 con lache rappresenterebbe, quindi, il primo passo nella costruzione del suo match allo “Showcase Of Immortals”. Laaddirittura potrebbeaggiudicarsi il Women’sMatch garantendosi così un incontro titolato a38. Vincerà la ...

Advertising

boys_nerazzurro : RT @emme1908: Da oggi per me christian eriksen è come chris benoit per la wwe, il derby di coppa italia l'abbiamo vinto per il gol in trasf… - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Non solo Royal Rumble, per Ronda Rousey anche grandi piani per WrestleMania 38 - - Iltucano19 : RT @emme1908: Da oggi per me christian eriksen è come chris benoit per la wwe, il derby di coppa italia l'abbiamo vinto per il gol in trasf… - KINSHASAAAAAAA : RT @emme1908: Da oggi per me christian eriksen è come chris benoit per la wwe, il derby di coppa italia l'abbiamo vinto per il gol in trasf… - emme1908 : Da oggi per me christian eriksen è come chris benoit per la wwe, il derby di coppa italia l'abbiamo vinto per il go… -