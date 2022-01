WWE | Confronto acceso tra Becky e Doudrop | dalle parole si passa ai fatti!

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 25 gennaio 2022) Che botte, ragazzi! Doveva essere l’occasione, quella di Raw, per sentire i rispettivi obiettivi diLynch ein vista del match che le due avranno al ppv Royal Rumble. E invecesi èti ai fatti, con la sfidante che ha attaccato la campionessa, costringendo arbitri e security ad intervenire per evitare il peggio. Iltra le due ragazze "You're no G.O.A.T., @LynchWWE. You're just a sad little lamb on the way to the slaughter." @WWE doesn't want to wait for #RoyalRumble! #WWERaw pic.twitter.com/ZXqr3MwqPH— WWE (@WWE) January 25, 2022