Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Becky Lynch commenta le voci sul ritorno di Ronda Rousey - - Zona_Wrestling : #WWE Doudrop: 'Ho aspettato 15 anni per questo match contro Becky Lynch' - - KiritoCM87 : RT @WWE_Ufficiale: Un match senza esclusione di colpi quello fra Kairi Sane e @BeckyLynchWWE a #WWERaw nel 2020! ?? Non perdertelo ?? https:/… - FOXONWWERAW : RT @WWE_Ufficiale: Un match senza esclusione di colpi quello fra Kairi Sane e @BeckyLynchWWE a #WWERaw nel 2020! ?? Non perdertelo ?? https:/… - lolotedu18 : RT @WWE_Ufficiale: Un match senza esclusione di colpi quello fra Kairi Sane e @BeckyLynchWWE a #WWERaw nel 2020! ?? Non perdertelo ?? https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : WWE Becky

SpazioWrestling.it

Raw Women's Championship : Doudrop vsLynch (C) L'ex star di NXT UK si prepara al match più importante della sua carriera. Dopo essere diventata la number one contender al titolo femminile ...Raw Women's Championship :Lynch batte Liv Morgan Anche questa volta Liv Morgan si è vista sfumare il sogno di essere campionessa: neanche una ben assestata sunset flip powerbomb è bastata ...Becky Lynch has been on a roll after returning to action after over a year at WWE SummerSlam last year. She went on to defeat Bianca Belair for the ...A Rousey vs. Lynch Under 'Heavy Consideration' for WrestleMania A Breakker Set to Be Present for Royal Rumble A Gunther to Be Backstage ...