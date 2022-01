WC: come averlo splendente in pochissimi passi (Di martedì 25 gennaio 2022) WC: come fare per avere un pulito splendente? Ti riveliamo i motivi in pochi e semplici passi. Rimarrai stupito! WC: come averlo splendente ed igienizzato? (Pexels)Il bagno è quell’angolo della casa che richiede una pulizia molto impegnativa. È difficile già per gli amanti delle faccende di casa figuriamoci per chi non ne vuole proprio sapere. Nel bagno, il punto che richiede maggiori attenzioni è il water. Va sempre igienizzato e pulito a fondo perchè risulta un covo di germi e batteri non indifferente. È necessario averlo sempre pulito, ma come fare a farlo brillare? LEGGI ANCHE —> Bagno: senti odori strani? Utilizza questo trucco incredibile della carta igenica Il bagno è uno spazio usato per la cura personale e l’igiene da ... Leggi su formatonews (Di martedì 25 gennaio 2022) WC:fare per avere un pulito? Ti riveliamo i motivi in pochi e semplici. Rimarrai stupito! WC:ed igienizzato? (Pexels)Il bagno è quell’angolo della casa che richiede una pulizia molto impegnativa. È difficile già per gli amanti delle faccende di casa figuriamoci per chi non ne vuole proprio sapere. Nel bagno, il punto che richiede maggiori attenzioni è il water. Va sempre igienizzato e pulito a fondo perchè risulta un covo di germi e batteri non indifferente. È necessariosempre pulito, mafare a farlo brillare? LEGGI ANCHE —> Bagno: senti odori strani? Utilizza questo trucco incredibile della carta igenica Il bagno è uno spazio usato per la cura personale e l’igiene da ...

Advertising

il_pucciarelli : Due giorni fa Potere al popolo (con Prc, Pc ed ex M5S) annuncia il proprio sostegno alla candidatura a presidente d… - claudio_bara : @ilciccio67 Non sa nemmeno come si scrive De Ligt e parla…deve averlo scambiato per un Philadelphia…su Kulusewski non voglio infierire… - anodeforcruelty : Comunque potrebbe averlo lasciato anche perché magari ha fatto lo strobzo dopo averla aiutata col trasloco roba tip… - Michi86210437 : #amici21 Ceh amici quest'anno è una strage, infortuni, malattie e ora pure il covid, come cacchio se lo prendono il… - Ciocio93 : @_goodtime__ È un grande, tra l’altro ha uno squadrone e sta in alto. Ma come sta andando alla Juve si rifiuta di averlo?? -