(Di martedì 25 gennaio 2022) Royè il nuovo allenatore del. Contratto di sei mesi per il 74enne, cheildi Claudioed avrà il difficile compito di condurre la squadra alla salvezza. Un’impresa non riuscita al tecnico italiano, esonerato dopo 14 partite. Per ilsi tratta del sesto allenatore negli ultimi due anni. Ad accompagnarein questa esperienza ci sarà il suo assistente Ray Lewington, che ha allenato il club nel lontano 2002 e fino al 2005. SportFace.

Redblack100x100 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Watford, è Roy Hodgson il dopo Ranieri. L'annuncio del club inglese - Marylena_88 : RT @sportface2016: #Watford, ufficiale l’arrivo di Roy #Hodgson: prende il posto dell’esonerato Ranieri - sportface2016 : #Watford, ufficiale l’arrivo di Roy #Hodgson: prende il posto dell’esonerato Ranieri - tcm24com : Ufficiale: Roy Hodgson è il nuovo allenatore del Watford #Hodgson #Watford - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Watford, è Roy Hodgson il dopo Ranieri. L'annuncio del club inglese -

Roy Hodgson è il nuovo allenatore del Watford. Contratto di sei mesi per il 74enne, che prende il posto di Claudio Ranieri ed avrà il difficile compito di condurre la squadra alla salvezza.