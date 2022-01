Wall Street cade e spegne il rimbalzo delle Borse europee, Milano passa in rosso (Di martedì 25 gennaio 2022) Restano in primo piano le tensioni geopolitiche in Ucraina, mentre sul fronte delle banche centrali si riunisce il board della la Federal Reserve. Prosegue la stagione delle trimestrali Leggi su ilsole24ore (Di martedì 25 gennaio 2022) Restano in primo piano le tensioni geopolitiche in Ucraina, mentre sul frontebanche centrali si riunisce il board della la Federal Reserve. Prosegue la stagionetrimestrali

Advertising

reportrai3 : #Reportdarivedere Helbiz ce l’ha fatta: la prima compagnia di sharing di monopattini quotata al Nasdaq di New York… - LodovicoPace : Quando dicono che come Presidente della Repubblica abbiamo bisogno di un profilo atlantico dicono che deve essere a… - mastrodonato81 : @BansCollector Il prossimo Pdr verrà eletto direttamente a Wall Street. Ah!... mi dicono che è già successo? ?? - sim7trv : RT @francescoceccot: Come lo paghiamo?chi venderemo? come lo serviremo?..e minchia ma almeno per 3-4 ore facciamo che mettiamo tutti da par… - FIRSTonlineTwit : Borse divise: l'Europa rialza la testa ma future negativi a Wall Street - FIRSTonline -