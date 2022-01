Volley | serie A1 femminile 2022 | Valentina Diouf vicinissima a lasciare Perugia

Leggi su oasport

(Di martedì 25 gennaio 2022) E’ ormai scoppiato il caso. Nonostante tutte le smentite degli ultimi giorni, l’avventura della 29enne milanese con la Bartoccini Fortinfissisembra ormai essere volta al termine. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la conferma della rescissione consensuale del contratto, richiesta dalla stessa giocatrice nei giorni scorsi. Una notizia che aveva cominciato a trapelare soprattutto dopo la mancata presenza della stessa giocatrice al PalaBarton per la partita di campionato con Busto Arsizio. La società aveva fatto smentito le voci di un addio, parlando di alcuni problemi fisici per l’opposta italiana, ma ormai la situazione pareva abbastanza chiara. Il direttore sportivo di, Remo Ambroglini, aveva così parlato al TGR Umbria: “Il valore della giocatrice non si discute, la cosa più ...