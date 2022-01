Volley, Champions League: Perugia incamera la vittoria a tavolino contro il Cannes, quarti di finale vicini (Di martedì 25 gennaio 2022) Perugia incamera una vittoria a tavolino nella fase a gironi della Champions League 2021-2022 di Volley maschile. Il Cannes ha comunicato che non potrà presentarsi al PalaBarton per disputare l’incontro in programma giovedì 27 gennaio, a causa delle molteplici positività al Covid-19 all’interno del proprio gruppo squadra. I Dragons sono costretti a dare forfait e così i Block Devils portano a casa il successo col punteggio di 3-0 (25-0; 25-0; 25-0). La formazione umbra, capolista in SuperLega, ottiene la quarta vittoria consecutiva nella massima competizione europea e si conferma saldamente al comando della classifica della Pool E con 4 successi (12 punti, neanche un set perso), allungando nei confronti di Trento e ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022)unanella fase a gironi della2021-2022 dimaschile. Ilha comunicato che non potrà presentarsi al PalaBarton per disputare l’inin programma giovedì 27 gennaio, a causa delle molteplici positività al Covid-19 all’interno del proprio gruppo squadra. I Dragons sono costretti a dare forfait e così i Block Devils portano a casa il successo col punteggio di 3-0 (25-0; 25-0; 25-0). La formazione umbra, capolista in SuperLega, ottiene la quartaconsecutiva nella massima competizione europea e si conferma saldamente al comando della classifica della Pool E con 4 successi (12 punti, neanche un set perso), allungando nei confronti di Trento e ...

