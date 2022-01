Volley | Champions League | Perugia batte Cannes a tavolino | quarti vicini

(Di martedì 25 gennaio 2022) Una vittoria aavvicina idi finale in casa. Ilha annunciato che non si presenterà al PalaBarton per disputare l’incontro in programma giovedì 27 gennaio, per via delle tante positività al Covid-19 nel gruppo squadra. Perc’è il punteggio adi 3-0 (25-0; 25-0; 25-0). La squadra umbra può quindi allungare su Trento alla testa della classifica della Pool E con 4 successi (12 punti). Fenerbahce e proprio i francesi completano la classifica. SportFace.

Advertising

zazoomblog : Volley Champions League: Perugia incamera la vittoria a tavolino contro il Cannes quarti di finale vicini -… - Umbria24 : Champions, il Cannes ha problemi di Covid. Sir Volley Perugia vince ‘ a tavolino’ - Umbria24 : Sir Volley Perugia, torna la Champions: «Vogliamo il pass per i quarti» - PerugiaToday : Volley Champions League, Perugia aspetta Cannes: 'Ci aspetta una partita molto importante' - trevisotoday : Champions, per l'Imoco Volley tre punti 'a tavolino' -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Champions

League: non sarà in campo neppure giovedì Sir Perugia, che avrebbe dovuto affrontare Dragons Cannes al Palabarton per il quarto turno della massima competizione internazionale. I ...... Roma e Cagliari per il calcio, e al PalaSerradimigni di Sassari per la Dinamo Basket in. ... ma anche Basket e. Durante l'anno i piccoli calciatori assistono a proiezioni ...Volley, Champions League: Perugia batte Cannes a tavolino, vetta consolidata nella Pool E. Vicini i quarti di finale da prima ...Perugia incamera una vittoria a tavolino nella fase a gironi della Champions League 2021-2022 di volley maschile. Il Cannes ha comunicato che non potrà presentarsi al PalaBarton per disputare l'incont ...