Vlahovic sotto sorveglianza | l’attaccante minacciato dopo il passaggio alla Juventus

(Di martedì 25 gennaio 2022) E’ fatta, Dusanè un nuovo attaccante della. Il club bianconero ha trovato l’accordo con la Fiorentina per una cifra di 67 milioni di euro più 10 di bonus, l’intesa con il calciatore era stata raggiunta per un quinquennale da 7 milioni di euro. Si tratta di un innesto di assoluto livello per Allegri, lasi è assicurata le prestazioni delpiù forte del campionato di Serie A. I tifosi della Fiorentina non hanno gradito ildi. In giornata sono stati esposti all’esterno dello stadio una serie di striscioni contro il serbo. Sui social si sono registrate anche minacce e la Questura di Firenze ha deciso di attuare una “dinamica” per proteggere il calciatore: ...