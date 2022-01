Vlahovic-Juventus, le vere cifre dell’affare: non è stato pagato 65 milioni (Di martedì 25 gennaio 2022) La Juventus ha messo le mani su Dusan Vlahovic, attaccante in grado di cambiare le prospettive stagionali dei bianconeri. Trattativa lampo che ha permesso alla Juventus di bruciare la concorrenza e aggiudicarsi un giocatore di primissimo livello; Dusan Vlahovic è pronto a trascinare la sua nuova squadra in più in alto possibile in Serie A e il più lontano possibile nelle coppe. LapresseLa giornata di ieri rischia di essere ricordata a lungo nella storia della Serie A; la Juventus, in silenzio e con una trattativa lampo, ha messo le mani su Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo è pronto a sbarcare a Torino per fare il definitivo salto di qualità e dimostrare, in una realtà completamente diversa da Firenze, il suo valore. E’ stata una trattativa piuttosto cara dal momento che, nelle casse ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 25 gennaio 2022) Laha messo le mani su Dusan, attaccante in grado di cambiare le prospettive stagionali dei bianconeri. Trattativa lampo che ha permesso alladi bruciare la concorrenza e aggiudicarsi un giocatore di primissimo livello; Dusanè pronto a trascinare la sua nuova squadra in più in alto possibile in Serie A e il più lontano possibile nelle coppe. LapresseLa giornata di ieri rischia di essere ricordata a lungo nella storia della Serie A; la, in silenzio e con una trattativa lampo, ha messo le mani su Dusan. Il centravanti serbo è pronto a sbarcare a Torino per fare il definitivo salto di qualità e dimostrare, in una realtà completamente diversa da Firenze, il suo valore. E’ stata una trattativa piuttosto cara dal momento che, nelle casse ...

romeoagresti : La #Juventus in queste ore formulerà la prima offerta ufficiale per cercare di portare subito #Vlahovic a Torino ??????@GoalItalia - romeoagresti : #Vlahovic firmerà con la #Juventus un contratto di quattro anni e mezzo da 7 milioni netti annui. Alla #Fiorentina,… - romeoagresti : #Juventus e #Fiorentina hanno definito l’accordo per il passaggio di #Vlahovic in bianconero // Juventus and Fioren… - Gabryjuventus : ?? L'agente di Dusan Vlahovic domani incontrerà la Juventus per finalizzare l'affare. [Sky Sport] #Juve #Juventus #Vlahovic - Mizius75 : RT @CalcioFinanza: Juventus-Vlahovic, fondamentale l'aumento di capitale da 400 milioni -