Vlahovic-Juventus: accordo raggiunto! (Di martedì 25 gennaio 2022) Ieri sera dopo le dichiarazioni da parte del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, sono iniziate a circolare sempre più insistenti le voci sul possibile trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juventus. Il dirigente della compagine toscana, infatti, ha aperto le porte alla cessione del talento serbo a tutte le squadre, compresa una rivale storica come la Juve. Dopo tanti rumors di mercato, pochi minuti fa è arrivata la notizia riportata da Sky Sport. L’intesa tra bianconeri e viola per il centravanti classe 2000 è stata raggiunta. Si parla proprio di un accordo che si aggira sui 75 milioni di euro. Se alla fine dovesse realmente andare in porto l’operazione, si tratterebbe dell’acquisto più costoso nella storia del mercato di gennaio, superando il record del passaggio di Paquetà al Milan. Nel giro di un mese sono stati ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 25 gennaio 2022) Ieri sera dopo le dichiarazioni da parte del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, sono iniziate a circolare sempre più insistenti le voci sul possibile trasferimento di Dusanalla. Il dirigente della compagine toscana, infatti, ha aperto le porte alla cessione del talento serbo a tutte le squadre, compresa una rivale storica come la Juve. Dopo tanti rumors di mercato, pochi minuti fa è arrivata la notizia riportata da Sky Sport. L’intesa tra bianconeri e viola per il centravanti classe 2000 è stata raggiunta. Si parla proprio di unche si aggira sui 75 milioni di euro. Se alla fine dovesse realmente andare in porto l’operazione, si tratterebbe dell’acquisto più costoso nella storia del mercato di gennaio, superando il record del passaggio di Paquetà al Milan. Nel giro di un mese sono stati ...

