Vlahovic Juve | l’accordo che sposta gli equilibri della Serie A

Il ciclone Vlahovic Juve si abbatte sulla Serie A: il trasferimento del centravanti serbo cambia le gerarchie del nostro campionato Vlahovic Juve, affare fatto. Senza voler peccare di precocità, ma tutti gli indizi portano nell'unica direzione di un viaggio di sola andata da Firenze a Torino. Il trasferimento del mese, ma già probabilmente dell'anno, maturerà nei prossimi giorni dopo il lungo lavoro ai fianchi degli agenti. Un atteggiamento discutibile quello denunciato a più riprese dalla Fiorentina, che per bocca dei suoi più alti rappresentanti ha duramente accusato l'entourage del serbo. E alla fine ha costretto gli agenti ad uscire allo scoperto, forti di un accordo con la Vecchia Signora probabilmente nel cassetto da parecchio tempo. E così infine la Viola ha deciso di inchinarsi ai ...

