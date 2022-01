Vlahovic Juve, furia dei tifosi della Fiorentina: striscioni all’esterno del Franchi – FOTO (Di martedì 25 gennaio 2022) I tifosi della Fiorentina non hanno preso bene il possibile passaggio di Vlahovic alla Juve già a gennaio Ore decisive per il passaggio di Dusan Vlahovic alla Juve. Il centravanti serbo, mai come ora, è stato così vicino a vestire la maglia bianconera e la notizia non è rimasta indifferente ai tifosi della Fiorentina. Diversi striscioni apparsi nella notte all’esterno del Franchi, hanno sottolineato, in modo molto acceso, la rabbia dei sostenitori viola per il passaggio del loro bomber principe all’odiata Vecchia Signora. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JuveNTUS SU JuveNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Inon hanno preso bene il possibile passaggio diallagià a gennaio Ore decisive per il passaggio di Dusanalla. Il centravanti serbo, mai come ora, è stato così vicino a vestire la maglia bianconera e la notizia non è rimasta indifferente ai. Diversiapparsi nella nottedel, hanno sottolineato, in modo molto acceso, la rabbia dei sostenitori viola per il passaggio del loro bomber principe all’odiata Vecchia Signora. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS SUNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

romeoagresti : Parallelamente al discorso #Vlahovic-#Juve (prima offerta ufficiale in rampa di lancio), c’è in ballo anche nuovame… - AlfredoPedulla : #Juve e #Fiorentina, base per #Vlahovic: 65-67 milioni più bonus @tvdellosport @MCriscitiello. E #Morata-#Barcellona si riapre - Gazzetta_it : Mercato, Vlahovic rompe con la Fiorentina e vuole la Juve - il_monza : Commisso, visto che l'italiano lo conosci, volevo dirti una cosa su #Vlahovic alla juve: - chefoss : Che la Fiorentina come società ha creato attorno a Vlahovic da quando ha rifiutato il rinnovo. Ed è ormai una strat… -